1 Der Notenschnitt beim Abi im Südwesten lag im Jahr 2023 bei 2,21. Foto: dpa/Silas Stein

Die Durchschnittsnote beim Abitur an allgemeinbildenden Gymnasien in Baden-Württemberg hat im Jahr 2023 bei 2,21 gelegen. Das teilte das Statistische Landesamt am Freitag in Fellbach bei Stuttgart mit.