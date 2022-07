1 In Schliengen ereignete sich ein schwerer Unfall. Foto: picture alliance / dpa/Friso Gentsch

Tödlicher Unfall in Schliengen: Eine 96-Jährige ist von einem Laster erfasst worden. Für die Seniorin kam jede Hilfe zu spät.















Eine Seniorin ist in Schliengen (Kreis Lörrach) von einem Lastwagen erfasst worden und dabei ums Leben gekommen.

Polizeiangaben zufolge fuhr der Lkw am Dienstag rückwärts. Der rechte Hinterreifen habe die 96-Jährige überrollt. Sie starb am Unfallort. Details zum Hergang wurden am Nachmittag nicht genannt.