Baden-Württemberg: 15-Jähriger würgt Gleichaltrige - Zustand äußerst kritisch

1 Ein 15-Jähriger soll versucht haben, seine gleichaltrige Freundin zu erwürgen. Der Tatverdächtige wurde festgenommen. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa

Ein Jugendlicher ruft beim Notruf an und sagt, dass er seine Freundin getötet habe. Das leblose Mädchen wird daraufhin im Wald gefunden. Der Tatverdächtige wird in der Nähe festgenommen.









Ulm - Weil er versucht haben soll, ein gleichaltriges Mädchen in Ulm zu erwürgen, ist ein 15-Jähriger in Untersuchungshaft gekommen. Der Jugendliche habe in der Nacht zum Donnerstag beim Notruf mitgeteilt, dass er seine Freundin umgebracht habe, berichtete die Staatsanwaltschaft gemeinsam mit der Polizei am Freitag. Die leblose 15-Jährige wurde daraufhin in einem Wald gefunden und in ein Krankenhaus gebracht. Der Tatverdächtige wurde in der Nähe festgenommen.