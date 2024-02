1 Due Krise auf dem Weinmarkt macht auch den Winzern in Baden zu schaffen. (Archivbild) Foto: Michael Reichel/ari (Michael Reichel)

Die Winzerinnen und Winzer haben die Anbaufläche im Weinland Baden bisher weitgehend stabil gehalten. Das könnte sich auf Dauer aber ändern, warnt der Weinbauverband.









Die Krise auf dem Weinmarkt macht auch Badens Winzern zu schaffen. „Die wirtschaftliche Situation ist mittlerweile für viele Betriebe so schwierig, dass perspektivisch auch in Baden sicher einige Flächen aus der Bewirtschaftung fallen werden“, sagte der Präsident des Badischen Weinbauverbands, Rainer Zeller, am Montag in Freiburg.