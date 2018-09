Baden-Baden Wurde Schwimmlehrer erpresst?

Ein wegen sexuellen Missbrauchs angeklagter Schwimmlehrer hat vor dem Landgericht Baden-Baden einen großen Teil der Vorwürfe gestanden und gleichzeitig eine Erpressung als Grund genannt. Die ersten Unterwasseraufnahmen der Mädchen habe er aus Neugier mit der Kamera eines anderen Mannes gemacht, verlas der Verteidiger am Donnerstag vor dem Landgericht Baden-Baden eine Erklärung des 34 Jahre alten Angeklagten. Dieser Mann habe die Bilder entdeckt und ihm später angeblich gedroht, ihn bloßzustellen. Er habe verlangt, weitere intime Aufnahmen der Mädchen zu machen, führte der Angeklagte aus.

Dem 34-Jährigen werden rund 200 Taten an 40 Mädchen zur Last gelegt

Dem 34-Jährigen werden rund 200 Taten zur Last gelegt, die er an fast 40 kleinen Mädchen begangen haben soll. Er soll seine Opfer in Schwimmbädern befingert, gefilmt, verletzt und bedroht haben.