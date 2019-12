Baden-Baden Thomas Gottschalk wird Moderator bei SWR3

Baden-Baden - Thomas Gottschalk wechselt erneut den Sender. Nach Engagements unter anderem bei ZDF, ARD, RTL und einer kurzzeitigen Rückkehr zum Bayerischen Rundfunk heuert er nun beim Südwestrundfunk an. Wie der Sender am Mittwoch mitteilte, moderiert der 69-Jährige von Januar an eine wöchentliche Radiosendung auf SWR3. Zudem entwickelten Gottschalk und SWR derzeit gemeinsam Ideen für ein Fernsehformat.