Kind in Klinik eingeliefert Auto erfasst zehnjährigen Jungen in Ortenberg

Ein Auto hat am Dienstagmorgen in Ortenberg ein zehn Jahre altes Kind beim Überqueren der Straße erfasst und verletzt. Der Junge wurde nach einer notärztlichen Behandlung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht, teilt die Polizei mit.