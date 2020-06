Baden-Baden/Furtwangen "Die Fallers" beginnen nach Corona-Pause wieder mit Dreharbeiten

Baden-Bade/Furtwangen - Die wöchentliche Fernsehserie "Die Fallers" beginnt nach dreieinhalb Monaten Corona-Zwangspause mit Dreharbeiten. Von Dienstag an stehen die Schauspieler wieder vor der Kamera, teilte der Südwestrundfunk (SWR) am Montag in Baden-Baden mit. Möglich mache dies ein strenges Hygiene- und Sicherheitskonzept. Seit Mitte März waren die Dreharbeiten wegen des Coronavirus unterbrochen. Die Serie, die das Leben einer Schwarzwälder Bauernfamilie in heutiger Zeit erzählt, läuft sonntags um 19.15 Uhr im SWR Fernsehen. Es gibt sie seit bald 26 Jahren. Gedreht wird die Serie in Fernsehstudios des SWR in Baden-Baden sowie an Originalschauplätzen im Schwarzwald.