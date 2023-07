1 Cindy Beck lebt ihren Traum. Die Grosselfinger Friseurin gehört zum Stylingteam der Models bei der Miami Fashion Week in Florida. Foto: Kauffmann

Wenn bei der Miami Swim Week in Florida die Models über den Laufsteg gehen, präsentieren sie nicht nur die neueste Bademode, sondern auch Frisuren, die Cindy Beck aus Grosselfingen frisiert hat.









Wenn in den kommenden Tagen die Crème de la Crème der internationalen Modewelt in Miami zusammenkommt ist Cindy Beck mittendrin: Die Friseurin aus Grosselfingen frisiert bei der Miami Swim Week in Florida die Models, welche die neuesten Trends der Bademode auf dem Laufsteg präsentieren.