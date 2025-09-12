Badekultur früher und heute: Als Weil am Rhein ein Freibad bekam

Im Juli 1950, nur fünf Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, wurde in Weil ein neues städtisches Freibad eröffnet.
„Trotz der Schwere der Zeit, welche uns noch mit weiteren Sorgen belastet hat“, heißt es in der Festschrift, die damals zur Eröffnung des städtischen Freibads erschien, „haben wir uns bemüht, eine einwandfreie und allen Erfordernissen gerecht werdende Freibadanlage zu schaffen, die auch in schwimmsportlicher Hinsicht allen Ansprüchen genügt und den internationalen Vorschriften entspricht.“