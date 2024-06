Markus Brauer/dpa 13.06.2024 - 16:17 Uhr , aktualisiert am 13.06.2024 - 17:04 Uhr

Ausbreitung an Süditaliens Küsten

1 Farbenfrohe Tausendfüßler unter Wasser? Von wegen! Der Kontakt mit einem solchen Feuerwurm kann für Badenden sehr schmerzhaft sein. Foto: Imago/Imagebroker

An Italiens Küsten breiten sich Feuerwürmer aus. Der Kontakt mit ihren giftigen Stacheln kann schmerzhaft sein. Experten rufen zu Vorsicht auf.









Auf den ersten Blick sehen sie wie farbenfrohe und harmlose Tausendfüßler aus, doch der Kontakt mit ihren hauchdünnen Borsten kann mitunter sehr schmerzhaft sein: Bart-Feuerborstenwürmer (Hermodice carunculata) – kurz Feuerwürmer – breiten sich derzeit an Italiens Küsten aus und könnten Badegästen an den Stränden in diesem Sommer zu schaffen machen.