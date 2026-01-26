Bad Wildbader Unternehmen: Messsysteme kommen bei Dopingkontrolle von Fußball-WM zum Einsatz

SPD-Landtagskandidatin Daniela Steinrode besuchte Berthold Technologies. 60 bis 70 Entwickler arbeiten an neuen Technologien. Das Unternehmen beschäftigt weltweit 370 Mitarbeiter.
Strahlenschutz, Nuklearmedizin und tragbare Kontaminationsmonitor zur Messung radioaktiver Strahlung – dies sind nur einige Produkte, die bei Berthold Technologies in Bad Wildbad entwickelt und gefertigt werden. Seit 76 Jahren steht das Familienunternehmen für wissenschaftliche Spitzenleistungen in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen.