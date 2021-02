Bad Wildbader Trinkhalle Zwei mögliche Restaurant-Pächter stehen in Startlöchern

Im September 2019 war die Familie Terece – nach eigenem Bekunden "eine spontane Entscheidung" – mit dem "La Familia" gestartet, gab aber Ende August letzten Jahres auf. Der zunächst für ein Jahr geschlossene Vertrag war im gegenseitigen Einvernehmen zwischen Förderverein und den Betreibern beendet worden. "Die Familie Terece verzichtete aufgrund der aktuellen Situation auf eine optionale Verlängerung bis Ende Oktober. Nach dem Einstieg im Herbst kam erst einmal ein langer Winter und dann Corona. Und in diesem Sommer folgten nacheinander drei Einbrüche", schilderte Hohloch dem Schwarzwälder Boten die Beweggründe für die Schließung.

Außerdem müsste mit einem neuen Pächter ein zum Standort passendes Konzept entwickelt werden. Dafür scheinen jetzt also geeignete Interessenten gefunden. Vom Förderverein werden auch die Arbeiten an der Treppe zwischen dem Eingang zur Trinkhalle und dem Kurpark gemacht. Diese ist deshalb seit einiger Zeit gesperrt. Die Stufen sind inzwischen in Ordnung gebracht. Ein neuer Handlauf ist teils vorhanden. Sobald die beauftragte einheimische Firma diesen fertiggestellt hat, kann der Durchgang wieder freigegeben werden. Die Stadt, der an dieser Stelle die Verkehrssicherungspflicht obliegt, hat die Sanierungsarbeiten unterstützt. Der Verein konnte sie mit städtischen Mitteln im Umfang von 14 000 Euro bewältigen.