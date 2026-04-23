Bad Wildbader Bürgermeister empört: „Diese Zerstörungswut ist frustrierend“ – Vandalen wüten am Sommerberg

Unbekannte Täter haben im beliebten Ausflugsgebiet auf dem Sommerberg massive Schäden angerichtet. Und das war nicht das erste Mal. So reagiert die Stadtverwaltung.

Die Bad Wildbader Stadtverwaltung beklagt Fälle von Vandalismus im beliebten Ausflugsgebiet auf dem Sommerberg. „Am Startplatz bei der Auchhalderkopf-Hütte kam es am vergangenen Wochenende zu einer massiven Sachbeschädigung“, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung. „Die verursachten Schäden belaufen sich in der Summe auf mehr als 1000 Euro“, teilt Timea von Kraus mit, bei der Verwaltung zuständig für Stadtmarketing und Öffentlichkeitsarbeit.

Unbekannte Täter haben demnach einen Windrichtungsgeber der Gleitschirmflieger zerstört und eine vor wenigen Wochen errichtete Sitzbankgarnitur durch Feuer unbrauchbar gemacht. Besonders ärgerlich: Die zerstörte Sitzbankgarnitur wurde selbst gebaut. „Die Waldarbeiter haben die Garnitur gebaut, sie bauen alle Erholungseinrichtungen selbst“, erläutert Wacker, Forstbereichsleiter der Stadt Bad Wildbad, auf Anfrage unserer Redaktion. Ob die Sitzbankgarnitur repariert werden kann, kann er noch nicht sagen, aber: „Wir versuchen natürlich zu retten, was zu retten ist.“

Auchhalderkopf ist der „Brennpunkt“

Da sich an dem Aussichtspunkt keine ausgewiesene Feuerstelle befindet, komme zum Tatbestand der Sachbeschädigung auch noch ein Verstoß gegen das Landeswaldgesetz hinzu, so von Kraus weiter. Der Tatzeitpunkt lasse sich ziemlich genau eingrenzen und liege zwischen Freitag, 17. April, gegen 15.30 Uhr und Samstag, 18. April, gegen 11 Uhr. „Nachdem es in diesem Bereich schon mehrfach zu Vandalismus gekommen ist, wurde der Vorfall bei der Polizei zur Anzeige gebracht“, heißt es weiter.

Auch eine Station des Märchenwegs wurde zerstört. Foto: Wacker

Diese weiteren Fälle erläutert Wacker: „Uns wurde dort auch schon eine Station vom Märchenweg ‚Das kalte Herz‘ kaputt gemacht, außerdem Wegweiser und Schilder beschädigt, Flaschen gegen die Hütte geworfen und illegal Feuer gemacht.“ Aktuell sei vor allem der Auchhalderkopf „unser Brennpunkt“, so Wacker weiter.

Verwaltung und Polizei suchen Zeugen

Auch der Bad Wildbader Bürgermeister Marco Gauger ärgert sich über die Beschädigungen: „Diese Zerstörungswut ist frustrierend, wenn man bedenkt mit welchem Aufwand unsere Waldarbeiter diese Garnituren gebaut haben.“

Deshalb werden nun Zeugen gesucht, die in der genannten Zeit verdächtige Aktivitäten im Bereich der Auchhalderkopf-Hütte wahrgenommen haben.

Wer sachdienliche Hinweise hat, wird gebeten, diese an den Polizeiposten Bad Wildbad, Telefon 07081/9 39 00, oder das Stadtwaldbüro der Stadtverwaltung, Telefon 07081/93 01 21, zu melden.