Bad Wildbader Bürgermeister empört: „Diese Zerstörungswut ist frustrierend“ – Vandalen wüten am Sommerberg

Unbekannte Täter haben im beliebten Ausflugsgebiet auf dem Sommerberg massive Schäden angerichtet. Und das war nicht das erste Mal. So reagiert die Stadtverwaltung.
Die Bad Wildbader Stadtverwaltung beklagt Fälle von Vandalismus im beliebten Ausflugsgebiet auf dem Sommerberg. „Am Startplatz bei der Auchhalderkopf-Hütte kam es am vergangenen Wochenende zu einer massiven Sachbeschädigung“, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung. „Die verursachten Schäden belaufen sich in der Summe auf mehr als 1000 Euro“, teilt Timea von Kraus mit, bei der Verwaltung zuständig für Stadtmarketing und Öffentlichkeitsarbeit.