Bad Wildbader Bikepark Neue Pächter stehen in den Startlöchern

Heiko Rittmann ist laut Pressemitteilung der Touristik bereits mit seinem E-Bike-Verleih seit zwei Jahren in Bad Wildbad in die Biker-Szene eingetaucht und weiß, was die Kunden wollen: "Wir konnten mit unserem E-Bike- Verleih inzwischen Fuß fassen und uns einen Namen machen. Nun gehen wir einen Schritt weiter und ergänzen unser Portfolio um den Bikepark. Wir haben große Visionen und sind sehr motiviert, den Bikepark zukunftsfähig und attraktiv zu gestalten. Vor allem sollen auch Familien angesprochen werden. Wir sind auch bereits in Kontakt mit diversen Sponsoren, um den Bikepark am Markt zu platzieren und langfristig zu etablieren."

"Wir freuen uns über die Vertragsunterzeichnung und den großen Optimismus, den Herr Heselschwerdt und Herr Rittmann an den Tag legen", so Bürgermeister Klaus Mack. "Uns ist bewusst, dass der Betrieb eines Bikeparks keine leichte Aufgabe ist, dennoch wünschen wir den beiden viel Erfolg und werden sie so gut es geht unterstützen", so Mack weiter.

"Der Bikepark ist ein Mosaikstein unseres touristischen Konzepts auf dem Sommerberg. Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit und wünsche Herrn Heselschwerdt und Herrn Rittmann für ihr Tun viel Erfolg", ergänzt Stefanie Dickgiesser, Geschäftsführerin der Touristik Bad Wildbad GmbH.