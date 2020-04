Bad Wildbad Zwei Polizisten bei Einsatz verletzt

Die Beamten waren gegen 19 Uhr zu einem Haus in der Laienbergstraße gerufen worden. Wie die Polizei mitteilt, habe ein 34-Jähriger auf dem Dach gestanden und mit Selbstmord gedroht. Als die Beamten vor Ort eintrafen, sei der 34-Jährige bereits wieder in seiner Wohnung gewesen und habe sich ein Teppichmesser an den Unterarm gehalten. Die Beamten brachten ihn dazu, das Messer fallen zu lassen.

Gegen die Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung setzte sich der Mann massiv zur Wehr. Die Polizisten hätten den Mann überwältigen müssen, heißt es in der Pressemitteilung. Dabei seien zwei Beamte leicht verletzt worden. Beide hätten ihren Dienst aber fortsetzen können. Ein Alkoholvortest habe bei dem Mann einen Wert von vier Promille ergeben.