Bad Wildbad Zufahrt zu Kaltenbronn und Sommerberg wird gesperrt

"Wir verstehen, dass es aktuell viele Menschen in die Natur und in den Schnee zieht. Dennoch appellieren wir an alle, die Natur in der direkten Umgebung des Wohnortes aufzusuchen, um Menschenansammlungen zu vermeiden. Wir haben nach wie vor eine Ausgangssperre, die uns von der Landesregierung Baden-Württemberg auferlegt wurde. Somit hat jeder von uns auch eine Verantwortung zu tragen. Wir bitten unsere Gäste eindringlich, nur dann nach Bad Wildbad zu kommen, wenn sie einen triftigen Grund dazu haben. Wir wünschen uns einen respektvollen Umgang miteinander", erklärt Bürgermeister Klaus Mack. "Aufgrund der Gefahrenlage wird am 6. Januar und an weiteren stark frequentierten Tagen eine Zufahrt zum Kaltenbronn nicht mehr möglich sein.