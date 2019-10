Bad Wildbad Zu wenig Wasser im Brandfall

Roland Schwabenland ist seit 43 Jahren in der Calmbacher Feuerwehr. Und er sei schon 30 bis 35 mal bei den Übungen dabei gewesen, bei denen auch die Funktion der Saugstelle an der Enz und der passenden Übergabestelle überprüft werden. So auch am 7. Juni dieses Jahres. "Wir wollten die Stelle wie jedes Jahr überprüfen", erzählt Schwabenland. Das läuft dann so ab, dass ein Feuerwehrfahrzeug an der Goßweilerstraße in der Calmbacher Brennerau-Siedlung Wasser aus der Enz pumpt. An der Saugstelle gibt es eine Übergabestelle, an die die Schläuche angeschlossen werden können. Damit wird das Wasser über eine Rohrleitung in die Taubenackersiedlung auf der anderen Seite der Wildbader Straße und jenseits der Bahngleise gepumpt und kann im Brandfall an der dortigen Übergabestelle durch ein weiteres Fahrzeug entnommen werden. So kann überprüft werden, ob die Übergabestellen funktionieren und ob die Leitung nicht beschädigt ist und das Wasser irgendwo unterwegs austritt.