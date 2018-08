Bad Wildbad Ziegenwurst oder Hohlohmoor-Tour

Erzählungen zum Wolf

In der Sonderausstellung "Und wenn der Wolf kommt? Alte Mythen und neue Erfahrungen" findet ein Familientag mit Erzählungen zum Wolf und einem Bastelangebot für Kinder statt. "An diesem Tag kostet der Eintritt in die Ausstellung nur einen Euro", verspricht Schreier.

Wer nicht nur über den Markt und durch die Ausstellungen schlendern möchte, für den gibt es zwei geführte Wanderungen. Um 11 Uhr führt eine Tour ins Hohlohmoor mit seiner einzigartigen Tier- und Pflanzenwelt. Ein Stück des Wegs geht über einen urigen Bohlenweg und der Hohlohturm lockt mit seinem Ausblick.

Auf der zweiten Tour "Mit Lupus durch den Sommer" ab 13 Uhr geht es bei einer Runde durch den Wald um das Leben der Wölfe. Start für beide Touren ist am Infozentrum, um eine Anmeldung wird gebeten. "Die 18 Naturpark-Märkte dieses Jahres fanden und finden ja größtenteils innerorts statt", sagt Naturpark-Geschäftsführer Karl-Heinz Dunker. "Der Markt hier auf dem Kaltenbronn in der freien Natur ist etwas ganz Besonderes."

Die Anmeldung zu den Touren erfolgt über die Telefonnummer 07224/65 51 97.

Weitere Informationen gibt es im Interent unter www.infozentrum-kaltenbronn.de, www.naturparkschwarzwald.de und www.naturparkschwarzwald.blog.