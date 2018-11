Bad Wildbad Zeit des Provisorium ist endlich vorbei

Mit "Do You Remember" (Erinnerst du dich) war zuvor die Einweihung der LUR gesanglich vom Vokalensemble Double-Q eröffnet worden. "Wohnen-Plus", so Schneider weiter, "bietet Menschen mit Pflegebedarf eine Alternative zum klassischen Pflegeheim, indem wir unsere Kunden individuell und vollständig ambulant versorgen." Damit steige die Lebensqualität durch Selbstbestimmung, nämlich so lange wie möglich am bisherigen Alltag teilzuhaben.

Zum neuen Wohnkonzept zitierte Schneider den Philosophen Schopenhauer: "Jede neue Idee durchläuft drei Entwicklungsstufen: In der ersten wird sie belacht, in der zweiten bekämpft, in der dritten ist sie selbstverständlich." Man sei mit der neuen Idee bereits in der dritten Stufe. Die Innovation im Wohnprojekt biete Verlässlichkeit und entspreche der Tradition von Bad Wildbad, wo man nun zusammen mit dem König-Karl-Stift alle Formen der Versorgung im Alter anbiete. Schneiders Lob galt vor allem den Mitarbeitern der beiden Einrichtungen, die in den vergangenen Wochen beim Umzug Unglaubliches geleistet hätten.

