Bad Wildbad Zehn Corona-Infektionen an Johannesklinik

Schutzausrüstung nur durch private Kontakte

Das Problem der fehlenden Schutzausrüstung habe lange nicht gelöst werden können. Auch der Landkreis Calw habe trotz mehrfacher Bitten erst Anfang April lediglich 20 FFP2-Masken und 200 Mund-Nasen-Schutz-Masken zur Verfü­gung stellen können, da der Bedarf streng nach medizinischer Priorität verteilt worden sei. Die gelieferte Menge entsprach einem Bedarf von zwei bis maximal drei Tagen. Glücklicherweise sei es der Johannesklinik gelungen, durch persönliche Kontakte Mitte April genügend Schutzausrüstung in Eigenregie zu organisieren.

"Insoweit waren wir auf den ersten Covid-19 Fall optimal vorbereitet", unterstreicht Anneli Zenker, Geschäftsführerin der Klinik-Trägergesellschaft. Dass dieser dann schon kurz danach durch eine Mitarbeiterin eintreten sollte, war aber dennoch sehr überraschend. Die Mitarbeiterin zeigte zwar nur geringe Symptome, dafür aber ein typisches, nämlich einen Geruchs- und Geschmacksverlust. Die Klinik veranlasste die Testung am selben Tag und setzte alle vom RKI und von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (baua) geforderten Maßnahmen bei Covid-19-Verdacht um. In Absprache mit dem Gesundheitsamt Calw und auch auf Wunsch der Johannesklinik selbst seien alle Patienten und Mitarbeiter auf das Coronavirus Sars-CoV-2 getestet worden. Insgesamt wurden sechs Fälle bei Mitarbeitern und vier bei Patienten sicher nachgewiesen.

Allen Patienten, auch den vier Covid-19-Patienten, gehe es "aktuell sehr gut und sie zeigen keine Symptome", so Zenker. Die "effektive und gute ständige Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt Calw" soll helfen, eine weitere Ausbreitung zu vermeiden oder spürbar zu reduzieren.

Mitarbeiter sind in Arbeitsquarantäne

Aus diesem Grund würden wöchentlich Testungen aller Mitarbeiter und Patienten vorgenommen. Zudem garantiere der Aufnahme- und Entlassungsstopp die optimale Betreuung der alters- und krankheitsbedingt gefährdeten Menschen in der Johannesklinik, die sich hier unter ständiger pflegerischer und ärztlicher Kontrolle befinden.

Alle nicht vom Coronavirus betroffenen Mitarbeiter der Johannesklinik befinden sich in häuslicher Quarantäne und dürfen ihr privates Umfeld lediglich zum Arbeiten verlassen. Die positiv getesteten Mitarbeiter dürfen nicht arbeiten. "Trotz der erheblichen persönlichen Einschränkungen und der vorhandenen Infektionsgefahr sind alle Mitarbeitenden der Johannesklinik hochmotiviert und stellen sich verantwortungsbewusst ihrer Aufgabe zum Wohle der Patienten", weiß Zenker nicht ohne Stolz zu berichten.

Doch auch wer alles richtig mache, könne Corona nicht verhindern. Es liege in der Natur der Covid-19-Erkrankung, schon infektiös sein zu können, bevor überhaupt Symptome auftreten. So kam es, dass in der Johannesklinik eine Patientin aufgenommen wurde, die völlig symptomfrei war, aber schon 36 Stunden später positiv getestet wurde. Dies bedeutet, dass das Virus vermutlich schon mitgebracht wurde. Es sei leider davon auszugehen, dass inzwischen in praktisch jeder Klinik und in fast allen Pflegeheimen Virusträger zu finden seien. Dies könne bislang aber nicht festgestellt werden, da nicht genügend Testkapazitäten vorhanden seien, und daher derzeit nur Personen mit typischen Symptomen getestet würden. "Wenn man bedenkt, dass neun der zehn positiv getesteten Fälle in der Johannesklinik völlig symptomlos waren und sind und nur durch die Testung erkannt wurden, wird einem erst das ganze Ausmaß der Coronavirus-Problematik bewusst", stellt Chefarzt Thomas Müller am Telefon fest.