Bad Wildbad Wrestling: "Night of Pain" in Enztalhalle

Die zarte Blondine dazwischen erweist sich als stimmlich keineswegs unterlegen, sondern als echte Antreiberin ihrer Schwergewichte. Echte Wrestling-Fans heizen eben ihren Kämpfer an. Ein leichter Schweißgeruch mischt sich mit dem Duft von Fritten, rotierende Scheinwerfer werfen farbige Lichtkegel in die Halle, und in den Kampfpausen wummert ein Sound, der über die Stuhlbeine in die Knochen kriecht. Es ist die "Night of Pain" in der Enztalhalle in Calmbach, ausgerichtet vom Bad Wildbader Verein Outlaw Wrestling Germany (OWG) und es ist meine erste hautnahe Begegnung mit diesem Sport, von dessen Aktiven mir bisher nur Hulk Hogan ein Begriff war. Aber der ist wohl inzwischen eher Geschichte.

Die Stimmung ist bestens in der Halle, oder, um die Aussage dem herrschenden Trend anzupassen: "Geile Show". Je lauter es da auf die Bretter des Rings kracht, desto mehr Begeisterung macht sich breit, und meine Vermutung, dass jetzt die medizinische Einsatzbereitschaft gefordert ist, erweist sich als absurd. Schon steigt man wieder auf die Seile des Rings und stürzt sich auf den Gegner, es klatscht, es klingt nach dumpfem Aufprall – und der katapultiert je nach Gewicht der Kämpfer den Referee in die Höhe. In mir macht sich ein Gefühl der Unwissenheit breit. Auf einen Pin Fall festgelegt? Und warum mischt sich jetzt ein Dritter ins Getümmel? Ist der Klappstuhl als Einsatzgerät erlaubt? Und was mache ich mit dem schweißtriefenden Mann im Höschen, der vor meinen Füßen liegt? Soll ich flüchten oder helfen? Ich entscheide mich fürs Bleiben und stelle fest, dass ich die letzte in der Reihe bin, die dem Destroyer die Stirn bietet. Aber Kopf hoch und keine Angst gezeigt – in vielen harten Männern steckt ein weicher Kern.

Harte Ausbildung