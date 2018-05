Bad Wildbad Wolfsriss: Herdenschutz mit Fragezeichen

Die Landesregierung habe künftige Entschädigungszahlungen an den Gebrauch eines 90 Zentimeter hohen "ausreichenden Schutzzaunes" geknüpft, dessen Anschaffung zu 90 Prozent vom Land finanziert werde, erzählt Fröschle. Seiner Meinung nach sei das jedoch kein zuverlässiger Schutz vor dem Wolf. Überhaupt gehe es ihm nicht darum, möglichst "irgendwelche" Entschädigungszahlungen vom Land zu kassieren. "Ich will, dass uns so etwas nie wieder passiert - ich will meine Tiere schützen."

Auch seinen Landschaftspflegeauftrag im Enztal könne er aktuell nicht mehr ordnungsgemäß erfüllen, da der Zugang zum Fluss neuerdings nach Vorschrift abgezäunt werden muss - in der Folge müsse eine Tränke auf der Weide aufgestellt werden und das Flussufer verbusche zunehmend. Wegen der verhältnismäßig dichten Besiedelung im Enztal seien auch Herdenschutzhunde für seinen Betrieb keine Alternative zum Zaun.