Bad Wildbad Wolfsriss: Einzelnes Tier steht im Verdacht

Finanzielle und psychische Belastung enorm

Der betroffene Betrieb in Bad Wildbad kämpft nun an allen Fronten, die mögliche Entschädigung von durchschnittlich zwischen 150 und 200 Euro pro getötetem Mutterschaf sei völlig nachrangig, sagte Fröschle. Neben allen jetzt auf den Hof zukommenden praktischen Herausforderungen sei auch die psychische Belastung enorm. "Wir können nachts kaum schlafen, es kann natürlich sein, dass der Wolf noch in der Gegend ist", sagte Fröschles Frau Karen. Aufgeben aber komme erst mal nicht in Frage. "Wir hoffen, dass wir endlich ernstgenommen und gehört werden", fügte Fröschle hinzu. Andre Baumann, Staatssekretär im Umweltministerium des Landes, machte sich am Nachmittag vor Ort ein Bild von den Schäden. "Ich weiß, dass so ein Angriff die Existenz eines Betriebs gefährden kann", räumte Baumann ein, betonte aber, dass der Angriff auch nicht verhindert worden wäre, wenn der Wolf unter dem sogenannten Jagdrecht gestanden hätte: "Dem Wolf ist es herzlich egal, welches Recht für ihn gilt."

Neue Handhabung gefordert

Bis zum Wochenende sei der Wolf in Baden-Württemberg nur eine Randerscheinung gewesen, meinte Klaus Lachenmaier von der Geschäftsstelle des Landesjagdverbandes Baden-Württemberg. "Der Wolf wandert ein, ob wir es wollen oder nicht", vielleicht seien ja auch bereits mehrere Wölfe da", sagt er und fordert, den Wolf in das Jagd- und Wildtiermanagementgesetz aufzunehmen. Dies bedeute aber nicht, so Lachenmaier weiter, dass er automatisch bejagt werde. Es gebe auch für andere Tierarten ganzjährige Schutzzeiten. Er regte an, nun die zweit Stufe des Handlungsleitfadens "Die Rückkehr des Wolfes" anzugehen. Im Südwesten waren noch nie so viele Schafe getötet worden, seit das Raubtier hier wieder gesichtet wurde. Bundesweit betrachtet handele es sich aber nicht um die meisten je von einem Wolf gerissenen Schafe, sagte eine Sprecherin des Umweltministeriums in Baden-Württemberg. In Sachsen etwa seien einmal rund 70 Tiere von einem Wolf getötet worden. Ministerium fordert, endlich zu definieren, ab wann das Tier zum Problem wird Den Wolf ins Jagdrecht zu nehmen, wie es unter anderem das Landwirtschaftsministerium und die Jäger wollen, sei keine Option. "Dann bräuchten wir trotzdem eine Ausnahmegenehmigung." Einen Wolf zu schießen, sei aufgrund des Bundesnaturschutzgesetzes und europäischer Verordnungen verboten. Mit einer Sonderregelung im Jagdrecht könne man durchaus einen Wolf schießen, sagte hingegen eine Sprecherin des baden-württembergischen Landwirtschaftsministeriums. Dies werde beispielsweise auch in Sachsen so gehandhabt. "Wir müssen endlich definieren, ab wann ein Wolf zum Problem wird", sagte sie. Der Fall aus Bad Wildbad zeige nun exemplarisch, dass gehandelt werden müsse. Der sogenannte Blutrausch, in den das Raubtier bei einer Attacke verfallen kann, sei für sich genommen aber noch kein auffälliges Verhalten, betonte erneut Johannes Erretkamps, Tierökologe bei der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt BW in Freiburg. Das Raubtier jage, solange sich noch etwas bewegt.