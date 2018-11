Bad Wildbad Wissenschaftlich exakt

Die Klasse der Insekten ist im Tierreich die artenreichste. Man geht davon aus, dass noch gar nicht alle Arten dieser Welt entdeckt sind. Sie sind oft wunderschön und ihr Farben- und Formenreichtum ist unermesslich. Haarig, schuppig oder schillernd wandern Insekten auf sechs Beinen mit uns durch die Welt. Gäbe es sie nicht, würden ganze Ökosysteme zusammenbrechen.

In dieser Ausstellung kann man Insekten einmal so erleben, wie man sie noch nie gesehen hat: "Schauen Sie einer Stubenfliege in die riesigen Augen oder betrachten Sie eine Stechmücke einmal ganz genau von allen Seiten", heißt es in der Ankündigung.

Gezeigt werden acht wissenschaftlich exakte Großmodelle der mehrfach ausgezeichneten Hamburger Künstlerin Julia Stoess. Dazu erfahren die Besucher Spannendes über den Aufbau und die besonderen Lebensweisen von Insekten.