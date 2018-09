Bis in den Oktober hinein sollen in Bad Wildbad die Sanierungsarbeiten an der Wildemann-Brücke dauern, wie Bürgermeister-Stellvertreter Jochen Borg auf Anfrage mitteilte. So lange darf die Wilhelmstraße, sonst nur in anderer Richtung befahrbar, von Norden her auch bis zum Technischen Rathaus mit Kraftfahrzeugen benutzt werden (siehe Bild). Besonders die Kunden des Drogeriemarkts und der Bäckereifiliale mit Café sowie die Patienten der Arztpraxis in der Nachbarschaft des Verwaltungsgebäudes dürften froh darüber sein. Verkehrsrüpel, die beobachtet wurden, sollten allerdings die anschließende Sperrung und das nur für Lieferverkehr gelockerte Durchfahrtsverbot durch die Fußgängerzone in südlicher Richtung beachten. Foto: Schabert