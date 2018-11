Bad Wildbad Wilhelmschule trauert um Schulleiterin Waltraud Arrich

Schulseelsorgerin Beate Kunz richtete außerdem an der Schule im Elternsprechzimmer ein "stilles Zimmer" ein, in das sich die Kinder zurückziehen können. Auf einem Tisch hat sie hier ein Holzkreuz, ein Sträußchen frischer Schnittblumen, eine Kerze und einige Bücher hergerichtet, davor stehen vier Sessel. Wer möchte, kann auch auf Stellwände im Schulhaus das schreiben, was ihn momentan bewegt. "Was ich noch sagen will…" lautet hier die Überschrift, unter der schon ziemlich viel zu lesen ist. Auch im Lehrerzimmer wurde eine kleine Ecke zum Gedenken an die Schulleiterin eingerichtet.

"Die Schulgemeinschaft der Wilhelmschule verliert eine überaus geschätzte und beliebte Schulleiterin, denn sie hatte für jedes Problem eine Lösung und zu allen in der Schule einen guten Draht", heißt es weiter.

Neben der Schulgemeinschaft trauert auch die Stadtverwaltung um die Rektorin der Wilhelmschule. "Die Nachricht ihres unerwarteten Todes hat uns erschüttert", schreibt Bürgermeister Klaus Mack in seinem Nachruf. Mit ihr sei nach einer wechselvollen Zeit wieder Stabilität in den Schulbetrieb gekommen, so Mack, der weiter schreibt: "Aufgrund ihres angenehmen Wesens, ihrer Erfahrung und Sachkompetenz war sie im Kollegium sowie bei Eltern und Schülern gleichermaßen anerkannt und beliebt. Mit Trauer nehmen wir Abschied und danken für ihr engagiertes Wirken zum Wohle der Schule und der Kinder. Wir werden ihr ein ehrendes Andenken bewahren. Der Familie gilt unser aufrichtiges Mitgefühl."

Die Beisetzung findet im engsten Familienkreis statt.