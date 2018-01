Bad Wildbad Wilde Müllkippen: Wer zahlt die Zeche?

Bad Wildbad - Wenn bei der Müllabfuhr etwas nicht funktioniert, ist das bei der Bevölkerung immer ein Aufreger. Manche Zeitgenossen entsorgen ihren Müll auch einfach illegal in der Landschaft. So liegt seit einigen Wochen an der Bundesstraße 296 in der Nähe von Calmbach am Waldrand ein altes Sofa. Helge Jesse, zuständig für Abfallberatung und das Gebührenmanagement beim Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Calw macht deutlich, dass wilder Müll ein Dauerproblem ist.