Bad Wildbad Wieder Glanzpunkt präsentiert

Wer das Musical "My fair Lady" von Frederick Loewe kennt, wird sofort erahnen, dass dieses Konzert bekannten und beliebten Melodien aus verschiedenen Musicals gewidmet war, die das ­Orchester im nahezu voll besetzten Kursaal einem begeisterten und beifallfreudigen Publikum bot. Dass Marcel Baluta nicht nur überaus ausdruckstark und facettenreich seine Violine spielt, sondern auch ein ausgezeichneter Orchesterleiter ist, wurde den Besuchern wieder einmal besonders deutlich. Und zwar mit "Wunderbar" aus "Kiss me Kate" von Cole Porter, "Maria" aus der "West-Side-Story" von Leonard Bernstein und "Ich hätt’ getanzt heut’ Nacht" aus "My fair Lady" von Frederick Loewe. Außerdem hörte man Melodien aus den zahlreichen, von Andrew Lloyd Webber komponierten Musicals "Cats", "Evita", "Phantom der Oper" . Die Musiker bewiesen eine harmonische Vielfalt sowie eine gekonnte Interpretation bei diesem "Genusskonzert". Fein dosierte Klänge auf der Violine von Marcel Baluta bereicherten den Nachmittag ebenso, wie die Auftritte der Solistin Bianca Spiegel aus Stuttgart.

Vergangene Zeiten

Mit wunderbarer Stimme interpretierte sie bekannte englische Songs wie "Life is a Cabaret" aus dem John-Kander Musical "Cabaret", "Don‘t cry for me Argentina" aus "Evita" sowie neben weiteren Titeln das schwungvolle "I got Rhythm" aus George Gershwins Musical "Girl Crazy". Sie weckte damit bei den Besuchern Assoziationen an vergangene Zeiten.