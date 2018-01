Bad Wildbad Werbepause

Wir erinnern uns: Während in Stuttgart 2016 Feinstaubalarm herrschte, lud Mack die Bewohner der Landeshauptstadt zum Durchatmen in den Schwarzwald ein. Dabei gab es auch Luft in Fläschchen. Was für eine Werbeaktion in eigener Sache! Zuvor löste Macks Vorschlag, den "Tatort" in den Schwarzwald zu holen, große Resonanz aus. Auch das SWR-Fernsehen berichtete über die Bewerbung Bad Wildbads. Der 44-Jährige verstand es bislang, das Städtchen im Oberen Enztal ins mediale Rampenlicht zu stellen. Nicht zu vergessen: Nach seiner Breitseite gegen die Schwaben in Berlin erholte sich im Jahr 2013 der damalige Bundestagsvizepräsident Wolfgang Thierse beim Urlaub in Baden-Württemberg. Im Vorfeld machte Mack dem Politiker einen Abstecher nach Bad Wildbad schmackhaft.

Aber jetzt? Da steht seit Anfang Dezember fest, dass ein Wolf die Kurstadt heimsuchte – und keinerlei Reaktion aus dem Rathaus!? Bitte keine voreiligen Schlüsse: Bestimmt lässt der Schultes beim Neujahrsempfang die Katze, pardon, den Wolf aus dem Sack.