Bad Wildbad Weiter gesunde Luft in Calmbach

Die Luftgüte hängt neben der topografischen Lage und der Belüftung auch von der Verkehrsbelastung, den Heizungsemissionen, der Siedlungsdichte und der gewerblichen Nutzung ab. Daneben haben aber auch natürliche Quellen wie Waldbrände Einfluss auf die örtliche Luftschadstoffbelastung.

In Calmbach wurde die Luft an zwei Standorten hinsichtlich Stickstoffdioxid, Fein- und Grobstaub sowie Ruß analysiert. Dabei wird die Hintergrundbelastung und die verkehrsbedingte Zusatzbelastung gemessen. Die Überprüfung der Luft in Calmbach habe ergeben, dass die Luftqualität kurortüblich ausgefallen ist, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Damit seien die lufthygienischen Voraussetzungen an einen "Luftkurort" weiter erfüllt. Dies habe der Deutsche Wetterdienst nach Abschluss der Messreihe mitgeteilt. "Calmbach gilt als attraktive Wohngemeinde. Mit dem erneuten Erreichen des Prädikats ›Luftkurort‹ steht jetzt wieder offiziell fest, dass es sich in Calmbach gesund wohnen lässt", freut sich Bürgermeister Klaus Mack.