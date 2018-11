Bad Wildbad Weihnachtsbaum für den Landtag

Stuttgart/Bad Wildbad/Höfen/Enzklösterle. Die Plenarsitzung, in der die Abgeordneten über die Digitalisierung der Schulen debattierten, zog sich hin. Lange mussten die Abordnungen aus Bad Wildbad, Höfen und Enzklösterle warten, bis die Parlamentarier gegen 14 Uhr in die Mittagspause gingen und diese Zeit für eine kleine Feierstunde nutzten. Schon lange vorher hatte die Abordnung aus den drei Gemeinden des Landkreises Calw einen kleinen Stand aufgebaut, um sich zu präsentieren. Da gab es Zopfbrot von der Bäckerei Haag in Höfen, Schinken von der Metzgerei Hammann sowie Heidelbeer-Köstlichkeiten aus Enzklösterle und andere gute Sachen.

Bad Wildbads Bürgermeister Klaus Mack machte keinen Hehl daraus, dass die drei Fremdenverkehrsgemeinden die Übergabe der sechs Meter hohen Tanne aus dem Wildbader Stadtwald auch dazu nutzen wollen, um für sich zu werben. Als da sind: die Wild Line, der Baumwipfelbad, das Staatsbad, der Heidelbeerweg und anderes mehr.

Zeichen der Verbundenheit