Oberes Enztal/Stuttgart Weihnachtsbaum aus Enztal schmückt Landtag

Bisher lieferte die Enztal-Gemeinden immer zwei Weihnachtsbäume, von denen einer die Eingangshalle des Abgeordnetenhauses schräg gegenüber vom Landtag schmückte. Dieser kam diesmal mit der Waldkönigin Ramona Rauch, begleitet von Zollern-Alb-Landrat Günther-Martin Pauli und Bürgermeister Thomas Miller aus Rosenfeld. Diese Gruppe feierte deshalb unter der geschmückten Schwarzwald­tanne mit und kam durch die Waldkönigin zu Wort. Sie habe den anderen Baum selber gefällt, erklärte die Vertreterin von 1,3 Millionen Hektar Wald im Land, die Forstwirtschaft studiert.

Bürgermeister Klaus Mack sprach zu den Teilnehmern der Feier für die beteiligten Enztal-Gemeinden. Er danke für den würdevollen Rahmen. Der Baum stamme aus dem Stadtwald. Wenn auch das Einheitsforstamt nicht weiter bestehe, verspreche er einen solchen auch fürs nächste Jahr. In seinen weiteren, mit Beifall aufgenommenen Ausführungen, vergaß er nicht, die Möglichkeiten in der Tourismusdestination Enztal herauszustreichen. Deren Vorzüge konnten, was die Gaumenreize betrifft, auch gekostet werden. Das Restaurant Schwarzwaldhof der Familie Hammann aus Enzklösterle hielt dazu Spezialitäten bereit.

Immer wieder einmal schaute schon während der Beratungen ein Regierungsmitglied oder Abgeordneter kurz vorbei, was durch manch interessantes Gespräch die Wartezeit verkürzte. Auch das ausgelegte Informationsmaterial blieb nicht liegen. Sicher sprach Staatssekretärin Gerlinde Gurr-Hirsch (CDU) als eine der frühen Besucherinnen für viele, als sie zur Heidelbeerprinzessin und ihren Helferinnen, den Verwaltungspraktikantinnen Luisa Koch (Bad Wildbad) und Madleen Kern (Enzklösterle) sagte: "Es freut mich, dass Sie wieder da sind."