Bad Wildbad Wasserzirkus in der Wildbader Vital Therme

Sind sonst Bewegungsübungen, Funktionstraining und Aquafitness auf dem Trainingsplan, konnten nun Kinder zwischen sieben und elf Jahren ihre Geschicklichkeit, Schnelligkeit und Ausdauer unter Beweis stellen.

Dabei begrüßte die langjährige Aqua-Fitnesstrainerin Sabine Reule mit ihrem ehrenamtlichen Team, bestehend aus den Badegästen Elmar Blaich und Michael Speidel, 22 Kinder aus Bad Wildbad und Umgebung.

Für sie hatte Reule einige Wasserspiele wie zum Beispiel das Bootspiel vorbereitet, bei dem sich je ein Spieler in ein Boot setzen musste, sich an die andere Seite des Beckens zog, wendete und sich wieder zurückzog. Dies erfolgte in zwei Teams. Gewonnen hatte die schnellere Mannschaft.