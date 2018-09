Einige Wochen stillgelegt war der Katharinenbrunnen in Bad Wildbad, dessen Name an die 1819 jung verstorbene, wohltätige württembergische Königin und Zarentochter Katharina erinnert (wir berichteten). Die wechselnden Wasserspiele erfreuen genauso die Badegäste, die abends das Palais Thermal verlassen und auf ihn und das dahinter liegende Forum König-Karls-Bad schauen, wie alle Passanten, die die Stelle passieren. Ein defektes Magnetventil hatte zur vorübergehenden Abschaltung geführt. Trotz Ferienzeit und der damit verbundenen schwierigen Ersatzbeschaffung wurde der Schaden rasch behoben. Foto: Schabert