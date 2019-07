Bad Wildbad Was wird aus dem Café Peter?

Mit einer solchen Bauvoranfrage holt sich ein möglicher künftiger Bauherr Auskunft, ob das weitere Betreiben seiner Pläne rechtlich möglich und ein Baugesuch erfolgversprechend ist.

Dass sich um das Haus Ecke Kriegsstraße/Hauptstraße etwas tun soll, wird in Calmbach und in der Stadt allgemein begrüßt. Zum angedachten Abriss und Neubau eines sozial-therapeutischen Zentrums mit 47 Wohn- und Betreuungsplätzen durch die SBG Immobilien (Alpirsbach) gibt es allerdings – von durch die Anhörung zur Bauvoranfrage aufgeschreckten Nachbarn – erhebliche Bedenken.

In einem Schreiben an Bürgermeister und Stadträte im Vorfeld der Sitzung des gemeinderätlichen Umwelt- und Bauausschusses am Dienstag, 16. Juli, bitten die Apothekerinnen Barbara und Ulrike Weigel, das "weitere Vorgehen in dieser Sache sorgfältig und gewissenhaft zu prüfen." Auf der öffentlichen Tages­ordnung steht die Voranfrage allerdings nicht.