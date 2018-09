Bad Wildbad Wann wird Wolf zum Problemwolf?

Juliane Vees, Präsidentin des Landfrauenverbands Württemberg-Hohenzollern und Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft, ging auf das zentrale Dilemma ein: "Gemischte Gefühle begleiten die Rückkehr des Wolfes in den deutschen Südwesten. Einerseits ist er strengstens geschützt. Nun wird jedoch der Konflikt und die sinkende Akzeptanz – vor allem bei den Tierhaltern und zunehmend auch beim Tourismus und der ländlichen Bevölkerung – zum Zankapfel". Eine zentrale Frage sei: Wann wird der Wolf zum Problemwolf?

Mack erläuterte die Folgen des Wolfrisses, der im Frühjahr stattgefunden hatte und bei dem mehr als 40 Schafe umkamen: "Eltern machen sich Sorgen wegen des Waldkindergartens, Touristen sagen ab. Auch die Bevölkerung nimmt den Wolf als erhöhte Gefahrenlage wahr." Neben den individuellen Sorgen der Menschen wies er jedoch auf zwei zentrale Themen hin: Weidetierhaltung und Naturschutz. Mack: "Wie kann man kleinteilige Grundstücke durch Weidetiere zukünftig noch offen halten? Wenn die Landwirte wegen des Wolfes mit der Weidetierhaltung aufhören, hat der Schwarzwald ein echtes Problem."

Herdtfelder von der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Freiburg (FVA) ist Wildtierökologe und Fachmann, wenn es um die Themen Wolfsmonitoring und Forschung geht. Er lieferte Fakten: Obwohl Wölfe keine Fluchttiere sind, habe der ausgewachsene wilde Wolf in der Regel kein Interesse am Menschen. Kritisch sieht er jedoch den Umgang mit Jungwölfen: "Sie sind neugierig und lassen sich leicht anfüttern. Oder sie fressen an Grillstellen und Plätzen, an denen Menschen Essbares zurücklassen. Das könnte tatsächlich gefährlich werden." Denn Unfälle zwischen Mensch und Wolf lassen sich entweder auf Futterkonditionierung zurückführen – oder aber auf Tollwut. Entwarnung gab er hinsichtlich von Waldkindergärten. Hier, erklärte Herdtfelder, sehe er derzeit in Baden-Württemberg keine Gefahr für den Menschen.