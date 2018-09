Bad Wildbad Waldwichtel und Wurzelfeen trotzen Regen

Bad Wildbad-Calmbach. "Wir haben vergessen die Wetterhexe einzuladen", entschuldigte sich der Vereinsvorsitzende Wilko Rochow-Borg, bei den zahlreichen kleinen und großen Gästen, die zur Geburtstagsfeier trotz strömenden Regens eingetroffen waren. Sie alle kamen, um gemeinsam das 20-jährige Bestehen des Kinder- und Jugendfördervereins Calmbach "Pusteblume" zu feiern.

Unter den gut beschirmten und mit warmer Kleidung unter freiem Himmel weilenden Geburtstagsgästen waren auch Bürgermeister Klaus Mack sowie Mitglieder des Gemeinderates, der Kreisjugendpfleger Wolfgang Borkenstein sowie die Jungen und Mädchen aus beiden örtlichen Kindergärten mit ihren Betreuerinnen. Auch Isabella Kuhne, die 18 Jahre lang als den Verein geleitet hat, nahm an der Feier teil.

Gegründet wurde der Verein Pusteblume am 15. Juni 1998. Er hat sich im Laufe der Zeit zu einem beliebten Treffpunkt für Kinder entwickelt, die dem Kindergarten- und Spielplatzalter entwachsen sind. Gebaut wurde zunächst eine Skateranlage, die es mittlerweile seit 19 Jahren gibt. Ein Walderlebnispfad, der Holzwurmpfad, entstand ebenso wie der Spielplatz Flößerpark. Seitens der Stadt, so Vorsitzender Rochow-Borg, wurde der Verein in den vergangenen zwei Jahrzehnten hervorragend unterstützt. Seit Jahren gestaltet die Pusteblume ein abwechslungsreiches Jahresprogramm für Kinder und Jugendliche. Dazu zählen Bastel- und Spielenachmittage, Back- und Kochworkshops, Teilnahme am Sommerferienprogramm der Stadt und Feriencamps in den Pfingstferien.