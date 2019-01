Bad Wildbad Vorsicht bei E-Mails mit einem vertrautem Namen

Mehrfach sind in diesen Tagen sicher bei vielen Empfängern solche "Informationen" im Post-Eingang auf dem PC erschienen. Der Absender lautet "Mack Klaus" – und der spärliche Text der Spam-Mails endet auch so. Als Fotos vom Bildschirm wurden die Sendungen am Donnerstag von einem Empfänger dem Polizeiposten in Bad Wildbad übergeben, wo man den Dingen nachgehen möchte.

Gleich löschen

Der Rat an alle, die derartige Post empfangen: Nur möglichst gleich und endgültig löschen. Wer eine Nachricht öffnet, läuft nämlich Gefahr, sich einen "Schaden" einzuhandeln. Es gibt Spezialisten, die einen Computer auf diese Weise mit Schadsoftware – sogenannte Viren, Würmer oder Trojaner – bestücken. Hinter gefälschten Namen oder Firmennamen stecken oft auch sogenannte Phishing-Mails. Diese oder ihre Anhänge zu öffnen oder nutzen kann bedeuten, Programme auf dem Rechner zu installieren, die Bankdaten, Passwörter und Pins ausforschen und irgendwohin übertragen.