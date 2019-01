Das Olgabad und der 1914 fertiggestellte, 1922 zum Rathaus gewordene Gasthof Löwen standen in der Olgastraße noch nicht, als vor 119 Jahren an Silvester mit einer Postkarte der "Gruß aus Wildbad" auf dem Weg zu seiner Empfängerin war. Dafür sind neben der Enz die 1959 abgebrochene gusseiserne Trinkhalle und gegenüber das 1968 niedergerissene Katharinenstift zu sehen. Der in Kurrentschrift abgefasste, an die "Liebe Pauline" gerichtete Text lautet: "Die herzlichsten Glückwünsche sendet Dir zum Jahreswechsel Deine Schwester Anna Treiber". Foto: Archiv Schabert