Zunächst wurde das Floß geklaut, dann fehlte das ganze Modell auf dem Bad Wildbader Märchenweg an der Station drei, welche die Flößerei beschreibt (wir berichteten). Jetzt wird neben Hauffs Geschichte "Das kalte Herz" auch das darin vorkommende alte und schwere Handwerk wieder vollständig präsentiert. Mehrfach war das Modell schon beschädigt. Nun kann das kleine Holzfloß wieder vom Enztal an die Nordsee geschoben werden. Erklärungen zum Holztransport auf dem Wasser schiebt an den verschiedenen Stationen dazu das kleine Floß frei. Foto: Schabert