Gute Nachrichten für die leidgeprüften Autofahrer: Die Vollsperrung der L 351 am Lautenhof kann früher aufgehoben werden als ursprünglich vorgesehen. Nach dem aktuellen Stand der Planungen wird die Straße am kommenden Montag, 11. Dezember, gegen 10 Uhr wieder mit einer halbseitigen Sperrung und Ampelregelung für den Verkehr freigegeben. "Wir werden früher fertig", sagte Uwe Herzel, der Pressesprecher des Regierungspräsidiums Karlsruhe. Die Arbeiten seien gut vorangekommen, teilte Herzel mit. Da die Baufirma oft bis spät abends gearbeitet habe, seien die Bohrarbeiten früher fertig geworden. In den nächsten Tagen folgen nach Aussage des Pressesprechers noch einige Betonierarbeiten. Die restlichen Arbeiten könnten dann nach dem ursprünglichen Zeitplan bis März oder April des kommenden Jahres unter halbseitiger Sperrung mit Ampelregelung durchgeführt werden. Foto: Mutschler