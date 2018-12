Etwas traurig schauen Tagesgäste auf das kleine Plakat im Eingangsbereich des Thermalbades am Rand des Kurparks in Bad Wildbad. Momentan öffnet sich die Tür dort nicht für sie. Zu lesen ist, an "Liebe Gäste" gerichtet: "Die Vital Therme und das Gesundheitszentrum sind vom 26. November bis 7. Dezember wegen Revisionsarbeiten geschlossen." Ihre Miene hellt sich auf, als ein Passant den Hinweis gibt, dass Badefreunden zum Ausweichen je unweit das Palais Thermal auf der anderen Seite der Enz zur Verfügung stehe. Ab Samstag, 8. Dezember, so wird auf dem Hinweisblatt versichert, ist das Team der Vital Therme wieder für seine Gäste da. Foto: Schabert