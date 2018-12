Bad Wildbad Viele schöne Stunden im Lichterglanz

Bad Herrenalb. Eine Überraschung auch für die veranstaltenden Gastronomen war zu Beginn des kulinarischen Weihnachtsdorfes Dudelsackspieler Patrik Kraft, der weihnachtliche Weisen zum Besten gab. "Den hat Christa Sagawe von der Touristik heute Morgen noch quasi aus dem Hut gezaubert!" freute sich Gastronomen-Sprecher Matthias Wedner. Tatsächlich ist Dudelsackspieler Kraft, der die Instrumente nicht nur spielt, sondern auch selbst herstellt, in die ganze Welt vertreibt und in Karlsbad eine eigene Dudelsack-Schule betreibt, mit Bad Herrenalb ganz speziell verbunden:

Immer am Hochzeitstag

"Einmal im Jahr, zu unserem Hochzeitstag am 19. Dezember, kommen meine Frau und ich in die Klosterscheuer. Das ist ein fester Termin, daran gibt’s nichts zu rütteln!" Und weil man über die Jahre mit Inhaber Silvio Przybylowicz gut bekannt geworden sei, frage der mittlerweile jedes Mal: "Patrik, hast du deinen Dudelsack fürs Geburtstagsständchen für unseren Koch dabei?!" Der hat nämlich genau am Hochzeitstag des Ehepaars Kraft Geburtstag. Eben diesmal einen Tag vor dem kulinarischen Weihnachtsdorf.

Und so kam über "den Silvio" auch die Verbindung zu Sagawe, was wiederum Krafts Auftritt am Tag darauf mit sich brachte. Für solche Auftritte hat der Liebhaber des schottischen Holzblasinstruments extra einige traditionelle Weihnachtslieder "auf Dudelsack umgeschrieben."