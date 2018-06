Bad Wildbad Viele Keller müssen leer gepumpt werden

Wie der Bad Wildbader Feuerwehrkommandant Tido Lüdtke mitteilte, waren die Abteilungen Bad Wildbad, Calmbach und Aichelberg im Einsatz. Sie mussten an 22 Häusern den Bürgern helfen und die Keller auspumpen. Wobei die Aichelberger in Bad Wildbad eingesetzt waren und hier ihre Kameraden unterstützten.

Der Schwerpunkt der Niederschläge war in Calmbach. Hier mussten im Wohngebiet Fischau an elf Einsatzstellen Keller leer gepumpt werden. An einem Haus in Calmbach beim Würzbach lief ein Keller bis unter die Decke voll. Der Würzbach konnte die vielen Wassermassen nicht schnell genug abführen und quoll über.

AVG-Haltestelle gesperrt