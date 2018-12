Bad Wildbad Viel Trost und Zuspruch vermittelt

"Es ist wirklich schade, dass wir dich als Distriktskollegen verabschieden müssen. Du bist in dieser Zeit ein wertvoller Kollege geworden. Schade, dass Du gehst", war von Pfarrerin Elke Hahn (Neubulach) und von Pfarrer Matthias Schmidt (Bad Teinach) zu hören. Sie dankten Schäberle-Koenigs für Vertretungsdienste in ihren Kirchengemeinden und erinnerten an seinen Einsatz bei einem Großbrand in Neubulach, bei dem er sich um die obdachlos gewordenen Bewohner gekümmert habe. "Wir werden unseren Herrn Doktor im Distrikt vermissen". Immerhin bleibe er dem Kirchenbezirk erhalten, führten die beiden aus und überreichten ein dazu passendes Geschenk.

Großes Engagement

Bürgermeister Klaus Mack (Bad Wildbad) sah zum 31. Dezember 2018 für die evangelische Kirchengemeinde Aichelberg einen Einschnitt in doppeltem Sinne: Mit dem Ausscheiden von Pfarrer Schäberle-Koenigs einerseits und mit dem Umpolen der Kirchengemeinde Aichelberg vom Kirchenbezirk Calw in den Kirchenbezirk Neuenbürg andererseits. Der scheidende Pfarrer habe die Pfarrstelle in Aichelberg aus wirklicher Berufung und mit großem Engagement bekleidet. Dabei habe er vielen Menschen Zuspruch und Trost vermittelt. "Einem Pfarrer ist nichts Menschliches fremd. Er weiß, was die Menschen bedrückt und erfreut", habe für Schäberle-Koenigs in besonderem Maße gegolten, was ihm auch Hochachtung eingebracht habe. Auch Mack überreichte ein Abschiedsgeschenk, unter anderem mit Tee und Schokolade.

Mit einer Einlage warteten die Besucher und die Betreuerinnen der Kinderkirche auf, für die sich der scheidende Pfarrer, so die Helferinnen, in besonderem Maße eingesetzt und sie unterstützt habe. "Sie haben die frohe Botschaft auf vielerlei Weise nahe gebracht. Dafür sagen wir Dank", so die Leiterin Marianne Schwarz. Gewissermaßen aus dem Nähkästchen plauderte der Pfarrer bei der Beantwortung von Fragen einiger kirchlich engagierter Jugendlicher rund um seinen achtjährigen Dienst in Aichelberg, teilweise sogar im Dialekt der Bergorte. "Es hat Spaß gemacht mit euch zu arbeiten", versicherte er den Jugendlichen.

Als "Trauer- oder Festgemeinde" sprach Martin Nonnenmann als zweiter Vorsitzender des Kirchengemeinderates die Besucher der Veranstaltung in einem Wortspiel an. Er erinnerte an die Pfarrer der vergangenen Jahrzehnte und dankte Schäberle-Koenigs für seinen engagierten Dienst mit vielen tiefgehenden, lebensnahen und gut verständlichen Predigten. Worte des Dankes gingen auch an Ehefrau Gabriele Koenigs für die künstlerische und geistliche Mitgestaltung des kirchlichen Lebens. Als Abschiedsgeschenke überreichte er unter anderen ein von kirchlichen Mitarbeitern und Gemeindegliedern gestaltetes Album über die Zeit in Aichelberg und ein Apfelbäumchen. "Schön war die Zeit, so schön war die Zeit" war das Abschiedslied der Mitglieder des Kirchengemeinderates.

"Was gesagt und gesungen wurde, macht ein bisschen wehmütig", begann der scheidende Pfarrer seine Ansprache. In den acht Jahren in Aichelberg habe er ein Gefühl der Achtung vor der Lebensleistung der Bewohner der Höhenorte "in einer doch kargen Landschaft" bekommen. Und zwar im Vergleich zu seiner Heimat im Gäu. Beeindruckt zeigte er sich von der Kooperationsbereitschaft und vom großen kirchlichen Engagement der Gemeindeglieder, die ihm die Erledigung so mancher Arbeit und Aufgabe erleichtert habe. Als Beispiel für die gute Zusammenarbeit mit der Stadt Bad Wildbad nannte er den Betrieb des Kindergartens, dessen Existenz entgegen früherer Jahre nicht mehr gefährdet sei. "Es sind mehr Jahre geworden, als ich dachte", führte er aus und freute sich darüber, dass er trotz seines zusätzlichen Dienstes in der Landeskirche nie eine Vertretung gebraucht habe. Nach Dankesworten für den herzlichen Abschied war der Wunsch des scheidenden Pfarrers, dass die Bewohner der Höhenorte auch weiterhin am guten Geist der Gemeinschaft festhalten und zur Kirche stehen mögen und dass der Übergang in den Kirchenbezirk Neuenbürg harmonisch verlaufen möge. Musikalisch wurde die Veranstaltung von Paula Faust am E-Piano mitgestaltet.