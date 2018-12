Bad Wildbad Viel Beifall beim Adventskonzert

So war es auch jetzt wieder, als die Vorsitzende Angelika Gießler die Konzertbesucher in der voll besetzten und festlich geschmückten Gemeindehalle begrüßte. Gekommen war auch der frühere Dirigent Florian Gaag, der auf diese Art und Weise seinen einstigen Musikern die Treue hält. Nach der Begrüßung nahm die Vorsitzende ihren Platz im Ersten Orchester ein und übergab das Mikrofon an Bengt Preuß (Karlsruhe) als Moderator des Konzerts. Dieser verstand es, mit interessanten Informationen zu den Musikstücken und deren Komponisten informativ und zugleich mit hintergründigem Humor durchs Programm zu führen.

Eigentlich hätten es zu dessen Eröffnung vier Schüler auf der Bühne der Gemeindehalle sein sollen. Krankheitsbedingt waren es aber nur Marie und Leni, die unterstützt von ihrer Akkordeon-Lehrerin Sabine Raatz-Bernhard (Pforzheim) und von Daniela Straub (Dobel) mit "Yolanda zieht um" von Peter Michael Haas und mit "We wish you a merry Christmas" sowie einer Zugabe zeigten, was sie im Rahmen der musikalischen Kooperation zwischen der Grundschule und dem Verein schon erlernt haben. Gießler hofft in diesem Zusammenhang auf weiteren Nachwuchs aus Grundschülern, um vielleicht wieder ein komplettes Schülerorchester gründen zu können.

Das Erste Orchester unter der Leitung von Schöpperle eröffnete seine Vortragsfolge mit der Ouvertüre "Ein Ferientag" von Alfons Holzschuh und glänzte danach mit der Suite "Ein Ballettabend" in vier Sätzen von Rudolph Würthner. Es folgte der "Kaiserwalzer", komponiert von Johann Strauss (Sohn). Das "Chianti Lied" von Gerhard Winkler animierte die Gäste zum begeisterten Mitklatschen.