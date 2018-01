Bad Wildbad Verwüstungen in Kirche: Wie geht es weiter?

Mesnerin Brigitte Schulz berichtete von einer ganzen Reihe von Vorfällen. So wurden am 1. November vor dem Altar zehn Kerzen umgestoßen. Am 21. November stahlen Unbekannte einen Altarleuchter. Am gleichen Tag wurde eine wertvolle weiße Altardecke mit Wachs beschmiert. Mehrmals beschmutzten Unbekannte ein Weihwasserbecken mit Zeitungen und Streichhölzern, klagt die Mesnerin.

An einer großen Marienfigur wurde das Gesicht mit Wachs beschmiert und der Boden hinter dem Altar beschmiert. Auch zwei kleine Bilder wurden mit Wachs beschmutzt. Selbst das Jesuskind in der Krippe blieb nicht verschont. Unbekannte schwärzten es an einigen Stellen mit Feuer an.

Außerdem versuchten Unbekannte, Gesangbücher und ein vergoldetes Tuch anzuzünden. In das Polster einer Kniebank brannten die Täter drei Löcher ein. Mehrmals wurden große Kerzen in einer Nische der Kirche angezündet. Ständig fehlen Zündhölzer.

Die Höhe des Schadens kann Schulz noch nicht abschätzen. "Wir haben keine Ahnung, wer das macht", klagte Pfarrvikar Pater Paulinus Chibuike Nwaigwe.