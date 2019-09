Bad Wildbad Versuchter Totschlag: 20-Jähriger in U-Haft

Bad Wildbad - Wegen versuchten Totschlags sitzt ein 20-jähriger Mann in Untersuchungshaft. Er soll einen 25 Jahre alten Mann am Samstagmorgen in Bad Wildbad mit einer Glasbong angegriffen haben. Dies gaben das Polizeipräsidium Karlsruhe und die Staatsanwaltschaft Tübingen in einer gemeinsamen Presseerklärung bekannt.