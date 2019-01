Bad Wildbad Versorgungsassistentin entlastet Hausärzte

Eine 89-jährige Patientin und ein 94-jähriger Patient schilderten dem Politiker beispielsweise ihre persönliche Lebenssituation im hohen Alter. Sie zeigten sich froh darüber, dass sie noch in ihrer vertrauten Umgebung wohnen und dort auch medizinisch versorgt werden können. Ähnlich ergeht es einer alleinstehenden 91-Jährigen, die bis vor wenigen Monaten noch selbstständig zu ihrer Hausarztpraxis gehen konnte, jetzt aber Hilfestellung braucht, um Routineleistungen in Anspruch nehmen zu können.

Die AOK unterstütze die Idee und beteilige sich an den Fahrzeugkosten, erläuterte Brandl dem Mitfahrer aus der Politik, der sich auf diese Weise sein eigenes, ungefärbtes Bild vom täglichen Einsatz machen wollte. "Für mich wurde schnell sichtbar, dass das System für die Betroffenen sehr hilfreich ist", betonte der Abgeordnete im Anschluss an die morgendliche Tour. Für die Patienten entwickle sich die Versorgungsassistentin häufig zu einer wichtigen Ansprechpartnerin in ihrem letzten Lebensabschnitt, musste er dabei zudem erkennen. Hier spiegele sich die menschliche Komponente wider, so Fuchtel nach seiner "Verah"-Tour durchs Enztal. "Sichtbar wurde außerdem, dass "Verah" vor allem bei üblichen Routinebehandlungen wertvolle Hilfe leistet." Auf diese Weise könne auf jeden Fall die ärztliche Versorgung vor Ort aufrechterhalten werden. Die Patienten würden dazu von ihrem vertrauten Praxispersonal versorgt, das oft schon über Jahre die Kranken- und Lebensgeschichte ihres Gegenübers kenne. Die Hausarztpraxis werde dadurch als zentraler Ort der Versorgung gestärkt.